Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в конце марта

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в конце марта.

«Самые сильные погодные явления ожидаются в воскресенье. В Москве ночью — -4... -5 °C, днём — +2...+4 °C, в Ярославле, Костроме, возможно, будет на два-три градуса похолоднее, в Туле и Рязани — на один-два градуса потеплее», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам метеоролога, такая погода возможна до начала апреля, то есть это не «провал» на один-два дня и не быстрая смена теплом.

«Ночная температура, возможно, останется в этих же пределах, а дневная немного подрастёт, ветер уляжется. В начале апреля с большим основанием скажем, когда ждать настоящего тепла», — заключил Шувалов.

Ранее Шувалов в беседе с НСН рассказал, что после десятиградусных ночных морозов в конце марта в столицу придёт тепло.