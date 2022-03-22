Пианистка Кутузова рассказала, почему не выступит на международном конкурсе

Пианистка Варвара Кутузова рассказала, почему не планирует участвовать в Первом международном конкурсе пианистов, дирижёров и композиторов имени Рахманинова под руководством Дениса Мацуева.

«В ближайшие пару лет я не планирую участвовать во взрослых международных конкурсах. Я сейчас погружена в экзаменационный процесс — в этом году я заканчиваю «Гнесинскую десятилетку», выступаю с концертами и учу новые программы. Подготовка и участие в конкурсе — это отдельная история, серьёзный этап в карьере любого музыканта, который требует отдельной и длительной кропотливой работы», — сказала пианистка в беседе с ФАН.

18-летняя Варвара Кутузова — лауреат семи международных детско-юношеских конкурсов и стипендиат фондов Спивакова, «Новые имена», «Фарватер», Фонда имени Валерия Золотухина. Также она является солисткой камерного оркестра «Ренессанс».

Ранее НСН сообщала, что 15 февраля в музыкальном училище имени Гнесиных состоялся концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов.