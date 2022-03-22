Катрин Денёв рассказала о съёмках в мелодраме «После меня»

Французская актриса Катрин Денёв рассказала о своей работе в картине Эмманюэль Берко «После меня», рассказывающей об отношениях матери с сыном с тяжёлым диагнозом.

По словам Денёв, ей сразу понравились и история, и персонажи, и особый подход режиссёра к героям картины.

«Мне нравилось, что моего сына будет играть Бенуа Мажимель. Мы с ним давно знакомы, снимались вместе несколько раз. Вне съёмок мы не общаемся и не встречаемся практически, но у нас с ним есть какое-то взаимопонимание, нам не надо ничего друг другу объяснять. Так что, когда мы сейчас встретились для работы, было ощущение, что мы только вот вчера виделись», — добавила актриса в разговоре с «Известиями».

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.