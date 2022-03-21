В Нижнем Новгороде отреставрируют консерваторию имени Глинки

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Нижегородская государственная консерватория имени Глинки планирует отреставрировать своё здание на улице Пискунова.
В Нижнем Новгороде отреставрируют консерваторию имени Глинки
  • Gettyimages.ru
  • © Евгений Харитонов

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Из документации следует, что работы нужно начать в апреле 2022 года, а завершить не позднее 1 декабря.

Здание — объект культурного наследия. Подрядчик должен отреставрировать пол, сцену и два прилегающих помещения. Также нужно отремонтировать кирпичную кладку стен, студии звукозаписи, установить систему видеонаблюдения.

В декабре НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых — Волконских.

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