Синоптик Степанова рассказала о погоде в Крыму в ближайшие дни

Начальник отдела метеопрогноза Крымского гидрометцентра Раиса Степанова рассказала о погоде в республике в ближайшие дни.

«Ещё два-три дня сохранится прохладная погода на полуострове. Ветер будет северо-восточный, местами порывы в дневное время будут 15—20 м/с», — заявила она в беседе с «Крым 24».

По её словам, ночью ожидается -1...-6 °С, днём +5...+10 °С, вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Как отметила Степанова, температура воздуха немного повысится с 24 марта, а примерно с 27-го ожидается повышение на 3—4 °C.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидаются сильные перепады суточных температур 22—23 марта.