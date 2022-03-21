Синоптик Синенков пообещал весеннюю погоду в Центральной России на этой неделе

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в центре европейской части России на этой неделе.

«Характер погоды в регионах средней полосы по-прежнему будет определять мощный антициклон, центр которого сейчас находится над Прибалтикой. Он будет смещаться на восток, но очень медленно, и его влияние продлится почти до конца текущей недели», — заявил метеоролог в беседе с «МИР 24».

Ожидается преимущественно солнечная погода с переменной облачностью, без осадков. Днём — +9...+12 °С, ночью около нуля.

Как отметил Синенков, из-за таяния снега в конце недели на полях проявятся проталины, что будет означать приход настоящей весны.

Эксперт добавил, что изменения в характере погоды прогнозируются в конце недели.

«В ночь на субботу с запада придёт небольшой по площади циклонический вихрь, однако его влияние будет существенным. Прежде всего атмосферное давление опустится до значений ниже нормы, небосвод закроют плотные облака и местами пройдут осадки, преимущественно в виде кратковременных дождей», — пояснил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидаются сильные перепады суточных температур 22—23 марта.