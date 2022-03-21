В Госдуме предложили снимать больше патриотических фильмов для молодёжи

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что для российской молодёжи нужно снимать больше патриотических фильмов. Также предполагается выход на большой экран «модернизированных» советских картин, уточнила парламентарий.

Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Мы давно говорили о том, что нам нужно снимать больше исторического кино, надо снимать патриотическое кино, в том числе и по современным сюжетам. Такие фильмы у нас в запуске есть. Самое главное — сегодня обеспечить молодёжную аудиторию интересным кино. Наше министерство предпринимает шаги соответствующие, но быстро кино не снимается, поэтому мы предложили использовать дополнительные резервы. Например, мы поддержали идею о том, чтобы запустить старые фильмы на экраны, которые можно было бы модернизировать: улучшить звук, свет, это вполне реально сделать. Особенно обеспечить детей и подростков, потому что у нас был прекрасный детский кинематограф советский», — сказала Елена Драпеко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 13 тыс. билетов продали по «Пушкинской карте».