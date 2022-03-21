В Госдуме предложили снимать больше патриотических фильмов для молодёжи
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Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Мы давно говорили о том, что нам нужно снимать больше исторического кино, надо снимать патриотическое кино, в том числе и по современным сюжетам. Такие фильмы у нас в запуске есть. Самое главное — сегодня обеспечить молодёжную аудиторию интересным кино. Наше министерство предпринимает шаги соответствующие, но быстро кино не снимается, поэтому мы предложили использовать дополнительные резервы. Например, мы поддержали идею о том, чтобы запустить старые фильмы на экраны, которые можно было бы модернизировать: улучшить звук, свет, это вполне реально сделать. Особенно обеспечить детей и подростков, потому что у нас был прекрасный детский кинематограф советский», — сказала Елена Драпеко.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 13 тыс. билетов продали по «Пушкинской карте».