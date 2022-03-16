На ремонт объектов культурного наследия Свияжска выделят более 113 млн рублей
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные портала госзакупок.
Отмечается, что работы планируют провести на территории Успенского Богородицкого монастыря, казармы инженерного корпуса, музея Архиреева, Иоанно-Предтеченского монастыря и ряда других объектов культурного наследия.
Ремонтные работы, как предполагается, должны закончиться до конца 2022 года.
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