На ремонт объектов культурного наследия Свияжска выделят более 113 млн рублей

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В Татарстане проведут ремонт и реставрацию объектов достопримечательных мест «Острова-града Свияжска». На эти цели из регионального бюджета направят 113,5 млн рублей.
На ремонт объектов культурного наследия Свияжска выделят более 113 млн рублей
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные портала госзакупок.

Отмечается, что работы планируют провести на территории Успенского Богородицкого монастыря, казармы инженерного корпуса, музея Архиреева, Иоанно-Предтеченского монастыря и ряда других объектов культурного наследия. 

Ремонтные работы, как предполагается, должны закончиться до конца 2022 года.

Ранее НСН передавала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

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