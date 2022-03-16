На ремонт объектов культурного наследия Свияжска выделят более 113 млн рублей

В Татарстане проведут ремонт и реставрацию объектов достопримечательных мест «Острова-града Свияжска». На эти цели из регионального бюджета направят 113,5 млн рублей.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные портала госзакупок.

Отмечается, что работы планируют провести на территории Успенского Богородицкого монастыря, казармы инженерного корпуса, музея Архиреева, Иоанно-Предтеченского монастыря и ряда других объектов культурного наследия.

Ремонтные работы, как предполагается, должны закончиться до конца 2022 года.

Ранее НСН передавала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.