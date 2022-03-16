Портал «Узнай Москву» представил экскурсии к 350-летию со дня рождения Петра I

На портале «Узнай Москву» появились две экскурсии, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, в интерактивном гиде содержится подробное описание каждого пункта маршрутов, а также фотографии достопримечательностей.

«Обе экскурсии подготовили столичные краеведы вместе со специалистами Мосгорнаследия. Они включают в себя исторические места Москвы, связанные с Петром I, в том числе памятники архитектуры, построенные по его указу. Первый маршрут охватывает район Лефортово, а второй — территорию между станциями метро «Китай-город» и «Октябрьская», — сказала Сергунина.

Отмечается, что проект позволяет как устроить самостоятельную прогулку, так и ознакомиться с историческими объектами из дома.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» представил онлайн-проект «Вспомни, где всё начиналось» в честь своего 130-летия.