Метеоролог Позднякова рассказала о регионах, где весна наступает раньше всего

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о регионах, где весна наступает раньше всего.

«Где-то март считается весенним месяцем, а где-то он ещё сугубо зимний. Могу сказать, что весенним март считается только в Крыму и на юге Европейской России. На всей остальной территории страны, может, ещё за исключением юга Приморского края, этот месяц относится к категории зимних», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, настоящая весна наступает постепенно в апреле. Как отметила Позднякова, в столичном регионе это однозначно весенний месяц, так как средняя температура положительная, и она такая же на территории южнее 60-го градуса северной широты.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю.