В Удмуртии приобрели более 21 тысячи билетов по «Пушкинской карте» с начала года

В Удмуртии приобрели 21 276 билетов по «Пушкинской карте» с начала 2022 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Молодёжь в возрасте 14—22 лет покупала билеты в театры, филармонию, музеи и другие учреждения культуры.

В настоящее время в программе принимают участие 75 учреждений культуры республики.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области растёт число учреждений в рамках программы «Пушкинская карта».