В Удмуртии приобрели более 21 тысячи билетов по «Пушкинской карте» с начала года
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Молодёжь в возрасте 14—22 лет покупала билеты в театры, филармонию, музеи и другие учреждения культуры.
В настоящее время в программе принимают участие 75 учреждений культуры республики.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области растёт число учреждений в рамках программы «Пушкинская карта».