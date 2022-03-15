В Удмуртии приобрели более 21 тысячи билетов по «Пушкинской карте» с начала года

Короткая ссылка
В Удмуртии приобрели 21 276 билетов по «Пушкинской карте» с начала 2022 года.
В Удмуртии приобрели более 21 тысячи билетов по «Пушкинской карте» с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images RF

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Молодёжь в возрасте 14—22 лет покупала билеты в театры, филармонию, музеи и другие учреждения культуры.

В настоящее время в программе принимают участие 75 учреждений культуры республики.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области растёт число учреждений в рамках программы «Пушкинская карта».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить