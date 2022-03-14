Виолончелист Амосов рассказал о своей преподавательской деятельности

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Виолончелист Фёдор Амосов рассказал о своей преподавательской деятельности.

«Я уже давно сотрудничаю с «Сириусом» как солист Санкт-Петербургского дома музыки. На мои концерты и других артистов Дома музыки приходят в том числе и ребята, которые в этот момент находятся на учебной сессии в «Сириусе», что очень здорово», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, учебный процесс построен в «Сириусе» очень эффективно и создание такого проекта — это абсолютно передовая идея.

«Ребята общаются друг с другом — создаётся очень классная музыкальная тусовка. Это даёт возможность ребятам, хотя они ещё этого не понимают в силу возраста и профессионального опыта, существовать не только в парадигме вертикальных связей, но и организовывать горизонтальные связи», — отметил Амосов.

Как добавил музыкант, самые крепкие связи идут из детства.

Ранее российский пианист и композитор, победитель международного конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018 Иван Бессонов рассказал о задаче артиста.

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