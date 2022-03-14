Метеоролог Позднякова предупредила о холодных ночах в Москве

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о холодных ночах в Москве.
Метеоролог Позднякова предупредила о холодных ночах в Москве
  • Legion-Media
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что со вторника, 15 марта, погоду будет определять антициклон.

«Мы будем находиться в его холодной части. Температура воздуха начнёт постепенно понижаться, особенно это будет заметно в ночные часы», — сказала эксперт.

В ночь на вторник в столице ожидается -3...-5 °С, по области — до -7 °С.

В ночь на 16 марта минимальные температуры составят -5...-7 °С, в ночь на 17 марта ожидается до -10 °С. В ночь на пятницу характер погоды не изменится.

Дневные температуры начиная со вторника составят около 0 °С.

Ранее Позднякова в беседе с телеканалом «360» назвала время прихода в столичный регион тёплой погоды.

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