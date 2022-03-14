В ЯНАО ожидаются температурные качели 14—16 марта
Об этом информирует URA.RU.
В понедельник, 14 марта, днём в регионе ожидается -7...-12 °С, небольшой снег. При этом ночью местами столбики термометров опустятся до -30 °С. Ветер южный 4—9 м/с.
Во вторник, 15 марта, ветер усилится до 11 м/с. Днём — -5...-10 °С, ночью — местами до -27 °С.
16 марта, потеплеет до -2 °С, в некоторых районах ЯНАО ожидается метель. Ночью температура понизится до -22 °С.
Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин заявил, что в 2022 году ожидается череда температурных аномалий.