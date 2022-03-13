В МЧС сообщили о землетрясении на Камчатке магнитудой 5,4
«Ночью 13 марта 2022 года в акватории Камчатского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива», — говорится в заявлении ведомства.
Спасатели произвели осмотр социально-значимых объектов, повреждений не было выявлено. Жертв в результате сейсмособытия не зафиксировано.
Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.
9 марта сейсмологи зарегистрировали ещё одно землетрясение магнитудой 5,0 у восточного побережья Камчатки.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 42 км.