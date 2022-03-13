В МЧС сообщили о землетрясении на Камчатке магнитудой 5,4

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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 ночью 13 марта, сообщает региональное управление МЧС России.

«Ночью 13 марта 2022 года в акватории Камчатского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива», — говорится в заявлении ведомства.

Спасатели произвели осмотр социально-значимых объектов, повреждений не было выявлено. Жертв в результате сейсмособытия не зафиксировано.

Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

9 марта сейсмологи зарегистрировали ещё одно землетрясение магнитудой 5,0 у восточного побережья Камчатки. 

Очаг подземных толчков залегал на глубине 42 км.

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