В МЧС сообщили о землетрясении на Камчатке магнитудой 5,4

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 ночью 13 марта, сообщает региональное управление МЧС России.

«Ночью 13 марта 2022 года в акватории Камчатского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива», — говорится в заявлении ведомства.

Спасатели произвели осмотр социально-значимых объектов, повреждений не было выявлено. Жертв в результате сейсмособытия не зафиксировано.

Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

9 марта сейсмологи зарегистрировали ещё одно землетрясение магнитудой 5,0 у восточного побережья Камчатки.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 42 км.