Актриса Миронова рассказала о съёмках в сериале «Фитнес»

Актриса Анна Миронова поделилась впечатлениями от съёмок сериала «Фитнес».

«Я играла девушку Элю… Обстановка на съёмках была прекрасная. Все очень дружелюбные, с некоторыми людьми из команды я уже работала на других проектах. И когда встречаешь знакомых, сразу складывается приятная атмосфера. Все рады друг друга видеть. Мне очень понравились шутки режиссёра», — рассказала актриса в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Актриса также исполняла роли в таких фильмах и сериалах, как «Универ. Новая общага», «Гранд», «Коп», «СашаТаня», «ИП Пирогова», «Кухня. Война за отель», «Мылодрама», «Фемида видит» и других.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.