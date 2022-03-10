Выставка «Жизнь купецкая» откроется 11 марта в Нижнем Новгороде

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Выставка «Жизнь купецкая» откроется 11 марта в усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде.
Выставка «Жизнь купецкая» откроется 11 марта в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Экспозиция включает предметы из фондов историко-архитектурного музея-заповедника, в том числе живописные и фотографические портреты купцов XIX века, мужские и женские костюмы, аксессуары, награды, а также предметы мебели, характерные для обстановки купеческих гостиных.

Также на выставке будут представлены документы, денежные знаки, модели пароходов.

«Усадьба Рукавишниковых неразрывно связана с темой купечества. Она, можно сказать, проходит красной нитью через большинство наших выставок. И это неудивительно. Нижний Новгород, как важнейший торговый центр страны, ежегодно принимал тысячи российских и зарубежных купцов на Нижегородской ярмарке, став местом формирования новых купеческих династий», — заявил гендиректор музея Юрий Филиппов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о выставке живописи и графики «Женщины в искусстве» в Краснодаре.

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