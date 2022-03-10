В Москве стартовала специальная кинопрограмма для детей

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В пяти кинотеатрах сети «Москино» стартовала специальная программа для детей. Она продлится до 31 марта.
В Москве стартовала специальная кинопрограмма для детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

В программе «Детский полдень в «Москино» участвуют кинотеатры «Берёзка», «Полёт», «Сатурн», «Спутник» и «Тула».

«Помимо анимации, зрителям покажут фильмы для всей семьи, которые вышли в прокат за последние два года», — заявила Сергунина.

Программа включает фильмы «Байкал. Удивительные приключения Юмы», «Пальма», «Про Лёлю и Миньку», мультфильмы «Братья медведи: Тайна трёх миров», «Песнь моря», «Пламенное сердце».

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье граждане оформили более 150 тыс. «Пушкинских карт».

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