В Челябинской области предупредили о ночных морозах до -32 °С 13 марта

Согласно данным ЦГМС по Челябинской области, ночные температуры в регионе в ближайшее время могут достигать -32 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

«В ночь на пятницу, 11 марта, в Челябинской области похолодает до -20…-25 °С. Пройдёт снег, порывы ветра будут достигать 13 м/с. В ночь на субботу, 12 марта, будет ещё холоднее — до -32 °С», — говорится в сообщении регионального гидрометцентра.

В Челябинске ночи будут несколько теплее, -25…-30 °С. Температура днём 11 марта — -11…-16 °С, 12 марта — -9…-14 °С. Порывы ветра до 13 м/с.

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