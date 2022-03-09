В Краснодарском крае утвердили границы территорий трёх памятников федерального значения

В Краснодарском крае утверждены границы территорий трёх памятников федерального значения.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Один из объектов — мост через долину реки Мацеста, который входит в ансамбль основной транспортной магистрали Курортного проспекта Сочи. Это памятник архитектуры и инженерного искусства.

Ещё один объект — могила поэта-декабриста Александра Одоевского в посёлке Лазаревском. Также утверждены границы церкви Покрова со звонницей, расположенной в станице Тамань.

«Определение и утверждение границ территорий объектов культурного наследия, учёт этих границ в Едином государственном реестре недвижимости, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и правилах землепользования и застройки позволит достичь баланса между сохранением объектов в их исторической среде и устойчивым развитием территорий», — заявил вице-губернатор Сергей Болдин.

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