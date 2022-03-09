В Курганской области объявили о начале пожароопасного сезона

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление, согласно которому пожароопасный сезон в восьми муниципальных округах и трёх районах начнётся 8 апреля. В остальных муниципалитетах, в том числе в Кургане, он стартует 15 апреля.

Об этом сообщает URA.RU.

«Установить начало пожароопасного сезона в 2022 году. На территории Альменевского, Звериноголовского, Куртамышского, Макушинского, Петуховского, Половинского, Целинного, Щучанского муниципальных округов, а также Катайского, Притобольного, Сафакулевского районов — с 8 апреля 2022 года», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

С 15 апреля пожароопасный сезон начнётся в Кургане, Шадринске, а также в оставшихся десяти округах и трёх районах области.

Как ранее передавал телеканал «360», в России направят 5,9 млрд рублей на экологические научные решения.

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