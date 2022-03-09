Актриса Маркелова рассказала о работе над ролью в сериале «Смерть манекенщицы»

Актриса Лика Маркелова рассказала о своей роли в сериале «Смерть манекенщицы», съёмки которого завершаются в Москве.

«70-е годы, девушки работают в плотном окружении чекистов. Это не конкретный дом моделей того времени. Придуманные истории, взятые из самых разных судеб... Я специально смотрела различные показы, как модели ходят по подиуму. У нас был педагог, который учил модельной походке, рассказывал о специфике жизни, поведения манекенщиц 70-х», — отметила актриса в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

В сериале она исполнила главную роль — роль манекенщицы по имени Мила.

Маркелова окончила Театральный институт им. Щукина. Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Двойная ложь», «Отцы», «Детектив на миллион» и прочие.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.