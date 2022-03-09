В МЧС предупредили жителей Тюменской области об аномальных холодах до 12 марта

В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили, что аномально холодная погода будет наблюдаться в Тюменской области до 12 марта.

Об этом пишет URA.RU.

«На юге Тюменской области в период с 8 по 12 марта ожидается аномально холодная погода. Местами средняя суточная температура воздуха будет ниже нормы на 10 и более градусов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ночные температуры могут достигать -25...-30 °С, при ясной погоде — до -35 °С. Днём ожидается от -13 °С до -18 °С, местами — до -23 °С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае 10 и 11 марта ожидаются дожди с мокрым снегом.