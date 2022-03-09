На Кубани ожидаются дожди с мокрым снегом 10 и 11 марта

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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Краснодарском крае 10—11 марта.
На Кубани ожидаются дожди с мокрым снегом 10 и 11 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В четверг и пятницу, 10—11 марта, по краю прогнозируют дождливую погоду. В отдельных районах края ночью и утром возможны туманы, на дорогах гололедица.

Ветер северный, 5—10 м/с, местами порывы до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, в юго-восточных предгорных районах -3...-8 °С.

Днём 10 марта 0...+5 °С, а 11 марта — около -2...+3 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что 10 марта ночью в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание до -38 °С и ветер.

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