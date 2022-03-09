Синоптики предупредили жителей ХМАО о морозах до -38 °С

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Согласно прогнозу специалистов Гидрометцентра, 10 марта ночью в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание до -38 °С и ветер.
Синоптики предупредили жителей ХМАО о морозах до -38 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Температура ночью 9 марта -32...-37 °С, днём -17...-22 °С. 10 марта температура ночью -33...-38 °С, днём -15...-20 °С. Ветер северный, 2—7 м/с. 11 марта в отдельных районах небольшой снег. Ветер юго-западный, 2—7 м/с, днём порывы до 12 м/с. Температура ночью -30...-35 °С, днём -13...-18 °С», — говорится в прогнозе.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в МЧС предупредили об аномальных холодах в Кировской области.

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