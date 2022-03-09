На Ямале ожидаются морозы до -36 °С

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Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, в ночь на 10 марта температура в Ямало-Ненецком автономном округе понизится до -36 °С.
На Ямале ожидаются морозы до -36 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В среду, 9 марта, днём ожидается -30 °С, ночью температура понизится до -36 °С. Местами пройдёт небольшой снег. Порывы северо-западного ветра достигнут 13 м/с.

В четверг погода сильно не изменится.

В пятницу, 11 марта, днём ожидается -16...-11 °С, местами до -23 °С. Ночью столбики термометров опустятся до -33 °С. Ветер юго-западный, 4—9 м/с.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в МЧС предупредили об аномальных холодах в Кировской области.

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