На Ямале ожидаются морозы до -36 °С

Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, в ночь на 10 марта температура в Ямало-Ненецком автономном округе понизится до -36 °С.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU. В среду, 9 марта, днём ожидается -30 °С, ночью температура понизится до -36 °С. Местами пройдёт небольшой снег. Порывы северо-западного ветра достигнут 13 м/с. В четверг погода сильно не изменится. В пятницу, 11 марта, днём ожидается -16...-11 °С, местами до -23 °С. Ночью столбики термометров опустятся до -33 °С. Ветер юго-западный, 4—9 м/с. Ранее портал progorod43 сообщал, что в МЧС предупредили об аномальных холодах в Кировской области.