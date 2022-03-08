Более 22 тысяч студентов стали участниками программы «Пушкинская карта» в Ставрополе

Более 22 тыс. студентов стали участниками федеральной программы «Пушкинская карта» в Ставрополе.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Среди 40 тыс. обучающихся высших и профессиональных образовательных организаций у 56% студентов есть карта», — заявили в мэрии.

Для получения карты школьники и студенты могут оставить заявку на сайте госуслуг. В Ставрополе в программе участвуют дворцы культуры, библиотеки, казачий ансамбль, концертно-творческое объединение «Аккорд».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области растёт число учреждений в рамках программы «Пушкинская карта».