В сервисе Russpass подготовили подборку домов-музеев в честь 8 Марта

Короткая ссылка
В цифровом туристическом сервисе Russpass подготовили подборку домов-музеев в честь 8 Марта.
В сервисе Russpass подготовили подборку домов-музеев в честь 8 Марта
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В список попал, в частности, музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге и музей-квартира Галины Улановой в высотном доме на Котельнической набережной в Москве.

Кроме того, подборка включает мемориальный музей-усадьбу Софьи Ковалевской в деревне Полибино Псковской области.

Всего в сервисе собрано более 4,2 тыс. предложений для туристов.

Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить