В сервисе Russpass подготовили подборку домов-музеев в честь 8 Марта
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В список попал, в частности, музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге и музей-квартира Галины Улановой в высотном доме на Котельнической набережной в Москве.
Кроме того, подборка включает мемориальный музей-усадьбу Софьи Ковалевской в деревне Полибино Псковской области.
Всего в сервисе собрано более 4,2 тыс. предложений для туристов.
Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.