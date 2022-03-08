В сервисе Russpass подготовили подборку домов-музеев в честь 8 Марта

В цифровом туристическом сервисе Russpass подготовили подборку домов-музеев в честь 8 Марта.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В список попал, в частности, музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге и музей-квартира Галины Улановой в высотном доме на Котельнической набережной в Москве.

Кроме того, подборка включает мемориальный музей-усадьбу Софьи Ковалевской в деревне Полибино Псковской области.

Всего в сервисе собрано более 4,2 тыс. предложений для туристов.

Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.