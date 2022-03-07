Археологи рассказали о найденных при раскопках в Москве древних женских украшениях

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Специалисты рассказали об интересных археологических находках в Москве, связанных с женской красотой.

Об этом сообщает «МИР 24».

На Пятницкой улице и Гоголевском бульваре в 2019 году археологи нашли звеньевой браслет XVIII века и перстень-печатку с изображением грифона XVII века. Также археологи обнаружили звено ювелирного изделия, медальон с изображением святого Николая и запонку со стеклянными вставками XIX века.

В Замоскворечье в 2017 году была найдена женская туфелька XIX века с красными вставками.

Ранее телеканал НТВ передавал, что в Москве археологи обнаружили десятки артефактов XV — начала XX века.

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