Археологи рассказали о найденных при раскопках в Москве древних женских украшениях
Об этом сообщает «МИР 24».
На Пятницкой улице и Гоголевском бульваре в 2019 году археологи нашли звеньевой браслет XVIII века и перстень-печатку с изображением грифона XVII века. Также археологи обнаружили звено ювелирного изделия, медальон с изображением святого Николая и запонку со стеклянными вставками XIX века.
В Замоскворечье в 2017 году была найдена женская туфелька XIX века с красными вставками.
Ранее телеканал НТВ передавал, что в Москве археологи обнаружили десятки артефактов XV — начала XX века.