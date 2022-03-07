Климатолог Вильфанд рассказал о погоде в Москве на 8 марта

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Климатолог России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей в Международный женский день.
Климатолог Вильфанд рассказал о погоде в Москве на 8 марта
  • АГН «Москва»

«Если говорить о Москве, то конец первой декады марта будет холодным. А это значит, что 8 Марта в Москве ночная температура будет колебаться в диапазоне от 6 до 10 °С мороза, а дневная — от -2 до -5 °С», — рассказал метеоролог в разговоре с «Российской газетой».

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что морозы до -35 °С вернутся в Республику Коми и на Полярный Урал с 6 по 8 марта.

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