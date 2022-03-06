Вход в музеи Подмосковья будет бесплатным 8 марта
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
«В Международный женский день вход в музеи Подмосковья будет свободным для всех посетителей», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
По её словам, посетители смогут ознакомиться с экспозициями, при этом экскурсии, временные выставки, мастер-классы останутся платными.
Ранее сообщалось, что жители Московской области приобрели более 16 тыс. билетов по «Пушкинской карте».