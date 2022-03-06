Вход в музеи Подмосковья будет бесплатным 8 марта

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Вход в музеи Московской области будет бесплатным во вторник, 8 марта.
Вход в музеи Подмосковья будет бесплатным 8 марта
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

«В Международный женский день вход в музеи Подмосковья будет свободным для всех посетителей», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, посетители смогут ознакомиться с экспозициями, при этом экскурсии, временные выставки, мастер-классы останутся платными.

Ранее сообщалось, что жители Московской области приобрели более 16 тыс. билетов по «Пушкинской карте».

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