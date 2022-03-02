«Херсонес Таврический» представил онлайн-проект к юбилею музея

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» представил онлайн-проект «Вспомни, где всё начиналось» в честь своего 130-летия.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.

Проект включает лекции, подкаст для слабослышащих, виртуальные экскурсии. Его реализуют совместно с Эрмитажем при поддержке Минкультуры России.

«Для «Херсонеса Таврического» 2022 год трижды юбилейный: 130 лет со дня основания музея, 195 лет с начала раскопок и 175 лет со дня рождения К.К. Косцюшко-Валюжинича, ставшего создателем и первым директором местного музея», — отметили в пресс-службе.

Юбилейная программа также включает цикл мероприятий, которые будут проводиться на территории музея до конца декабря — выставки, экскурсии, фестивали, научные конференции.

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