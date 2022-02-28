В Тамбове подвели итоги Всероссийского конкурса молодых исполнителей на духовых инструментах

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В Тамбове подвели итоги Всероссийского конкурса молодых исполнителей на духовых инструментах им. В.И. Агапкина.
В Тамбове подвели итоги Всероссийского конкурса молодых исполнителей на духовых инструментах
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Конкурс проводят в ТГМПИ имени Рахманинова с 2002 года. В 2020-м его статус повысили до всероссийского. Его организуют раз в два года.

Как рассказали в институте, основная цель — выявление и поддержка талантов из детских музыкальных школ, школ искусств и других учреждений дополнительного образования детей, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования.

«По сравнению с 2020 годом число конкурсантов выросло с 44 до 48. Среди участников — представители Тамбовщины, Москвы, Саратова и Липецка. Жюри, в составе которого доценты и преподаватели ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, возглавил Владимир Леонидович Кудря, советский и российский флейтист и дирижёр, заслуженный деятель искусств Республики Саха, профессор РАМ имени Гнесиных», — заявили в управлении концертно-просветительской и международной деятельности института.

Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН  рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.

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