Синоптик Цыганков предупредил жителей столицы о мокром снеге 3 и 4 марта

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал осадки в Москве 3—4 марта.
Синоптик Цыганков предупредил жителей столицы о мокром снеге 3 и 4 марта
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В беседе с «Москвой 24» Цыганков отметил, что, по данным на понедельник, 28 февраля, высота снежного покрова в столице составляет 18 см. За счёт осадков в начале марта не исключено, что его высота к следующему вторнику, 8 марта, может достичь 20 см, заключил синоптик.

«3—4 марта днём прогнозируется -1…+4 °С, ожидаются осадки, мокрый снег, ветер северный», — рассказал эксперт.

Наряду с этим в Подмосковье с приходом весны под особый контроль возьмут ситуацию на водных объектах. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в связи с возможными паводками эта сфера должна находиться под пристальным вниманием властей, передаёт телеканал «360». Он подчеркнул, что власти должны обеспечить безопасность водоёмов.

Ранее профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал, почему зимы в России становятся теплее.

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