Синоптик Цыганков предупредил жителей столицы о мокром снеге 3 и 4 марта

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал осадки в Москве 3—4 марта.

В беседе с «Москвой 24» Цыганков отметил, что, по данным на понедельник, 28 февраля, высота снежного покрова в столице составляет 18 см. За счёт осадков в начале марта не исключено, что его высота к следующему вторнику, 8 марта, может достичь 20 см, заключил синоптик.

«3—4 марта днём прогнозируется -1…+4 °С, ожидаются осадки, мокрый снег, ветер северный», — рассказал эксперт.

Наряду с этим в Подмосковье с приходом весны под особый контроль возьмут ситуацию на водных объектах. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в связи с возможными паводками эта сфера должна находиться под пристальным вниманием властей, передаёт телеканал «360». Он подчеркнул, что власти должны обеспечить безопасность водоёмов.

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