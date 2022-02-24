В Тверской области рассказали о планах по реставрации объектов культурного наследия
- РИА Новости
Как сообщает tverigrad.ru, до 2024 года на подобные работы в регионе направят более 1 млрд рублей.
«Средства, которые мы вкладываем в возрождение зданий и сооружений, — это возможность передать историю будущим поколениям, возможность всестороннего развития общества», — заявил губернатор области Игорь Руденя.
Как отмечается, в регионе находится 10 781 объект культурного наследия.
В частности, будут ремонтировать комплекс Тверского путевого дворца, здание духовного училища, комплекс застройки набережной Афанасия Никитина, музей Салтыкова-Щедрина.
Ранее, как сообщала газета «Утро.ру», в Москве рассказали о планах по реставрации памятников архитектуры в 2022 году.