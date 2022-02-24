В парке «Покровское-Стрешнево» отреставрируют около 230 скамеек с лебедями

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В столичном парке «Покровское-Стрешнево» отреставрируют около 230 скамеек с лебедями.
В парке «Покровское-Стрешнево» отреставрируют около 230 скамеек с лебедями
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В ходе работ по реабилитации парка скамейки демонтируют и отвезут на реставрацию в мастерскую. Специалисты проведут пескоструйную очистку боковых элементов, приведут в порядок или заменят пришедшие в негодность брусья. Затем чугунные детали заново покрасят, а деревянные элементы обработают антисептическими составами и покроют лаком, устойчивым к атмосферным осадкам», — заявил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Планируется, что отреставрированные лавочки разместят в природно-историческом уголке парка.

Как отметил Мельников, окончательное решение по этому вопросу будет принято после реставрации.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге начался активный этап реконструкции фасада особняка графа Румянцева на Английской набережной, 44.

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