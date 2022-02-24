Кустурица поделился творческими планами на должности в Театре Российской армии

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Эмир Кустурица рассказал, какие спектакли хотел бы поставить на сцене Театра Российской армии в качестве главного режиссёра.
Кустурица поделился творческими планами на должности в Театре Российской армии
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он рассказал о планах постановки по фильму «Летят журавли» Михаила Калатозова. 

Как уточняется, новый спектакль будет отличаться от пьесы «Вечно живые» Розова, которая уже идёт в театре.

«Я, кстати, не собираюсь просто переносить на сцену сюжет картины Калатозова, а хочу ещё и рассказать судьбу фильма и его создателей. Их жизнь была драматичной, сюжет фильма во многом автобиографичен. Точно так же я собираюсь ставить и другие спектакли на основе советских фильмов о войне», — отметил Кустурица.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.

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