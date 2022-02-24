Синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных

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В ближайшие выходные жители Приморского края ощутят смену атмосферных фронтов, говорится на сайте Примпогоды.
Синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В ночь на субботу, 26 февраля, Приморье будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления.

Потепление, которое началось с середины недели, продолжится. Ночью в регионе -7...-16 °С, днём — около +2...+7 °С.

В воскресенье, 27 февраля, ночью атмосферный фронт покинет территорию края, осадки постепенно прекратятся. Температура понизится на 3—5 градусов.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики спрогнозировали метели и усиление ветра в Челябинской области.

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