Синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных

В ближайшие выходные жители Приморского края ощутят смену атмосферных фронтов, говорится на сайте Примпогоды.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В ночь на субботу, 26 февраля, Приморье будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления.

Потепление, которое началось с середины недели, продолжится. Ночью в регионе -7...-16 °С, днём — около +2...+7 °С.

В воскресенье, 27 февраля, ночью атмосферный фронт покинет территорию края, осадки постепенно прекратятся. Температура понизится на 3—5 градусов.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики спрогнозировали метели и усиление ветра в Челябинской области.