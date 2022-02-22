В Москве днём 22 февраля ожидается до +5 °С

Температура воздуха до +5 °С ожидается в Москве днём во вторник, 22 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, температура в Москве днём составит +3...+5 °C. Ветер юго-западный, 6—11 м/с. Прогнозируется облачная погода. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН прокомментировал потепление в Москве.