В Москве днём 22 февраля ожидается до +5 °С
Температура воздуха до +5 °С ожидается в Москве днём во вторник, 22 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Согласно прогнозам синоптиков, температура в Москве днём составит +3...+5 °C.
Ветер юго-западный, 6—11 м/с.
Прогнозируется облачная погода.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН прокомментировал потепление в Москве.
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