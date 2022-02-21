Маршрут по пещере «Таврида» откроют к началу курортного сезона

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Туристический маршрут по пещере около посёлка Зуя, обнаруженной при строительстве трассы «Таврида», планируют открыть для посещения в начале курортного сезона. Ежедневно он будет принимать до 400 туристов.
Маршрут по пещере «Таврида» откроют к началу курортного сезона
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  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ».

«Мы разработали несколько типов экскурсий: для взрослых и детей, студентов и учёных. Экскурсия будет длиться порядка 50—60 минут. Группы по 15 человек будут проходить 11 смотровых точек с экспозициями из останков древних животных, горных пород и минералов», — рассказал руководитель проекта по созданию научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида», спелеолог, старший преподаватель Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Предполагается, что туристический маршрут будет интерактивным.

Как ранее сообщал «Взгляд», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».

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