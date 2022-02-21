В Тюменской области в середине недели потеплеет до +2 °С

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По сообщениям синоптиков, на территории Тюменской области ожидается потепление до +2 °С в середине недели.
В Тюменской области в середине недели потеплеет до +2 °С
  • Legion-Media

Об этом пишет URA.RU.

Также в регионе ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега с дождём.

«В среду, 23 февраля, температура воздуха в Тюменской области составит +1 °С. 24 февраля потеплеет до +2 °С. Также в этот день на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождём», — говорится в сообщении на официальном сайте Росгидрометцентра.

Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание с 23 февраля в Московском регионе.

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