В Тюменской области в середине недели потеплеет до +2 °С
- Legion-Media
Об этом пишет URA.RU.
Также в регионе ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега с дождём.
«В среду, 23 февраля, температура воздуха в Тюменской области составит +1 °С. 24 февраля потеплеет до +2 °С. Также в этот день на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождём», — говорится в сообщении на официальном сайте Росгидрометцентра.
Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание с 23 февраля в Московском регионе.