В Петербурге установят мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу

В Санкт-Петербурге активисты получили согласие профильного комитета на установку мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу на стене дома на улице Рубинштейна.

Об этом сообщает агентство «Невские новости».

В группе активистов «Центральный район за комфортную среду обитания» поблагодарили Союз экспертов Северо-Запада за помощь в подготовке и оценке проекта, арт-центр «Пушкинская-10», выступавший официальным лицом, от которого проект реализуют, а также сотрудников комитета по госконтролю памятников.

Эскиз доски покажут в Первом национальном музее рок-музыки у Владимира Рекшана в начале марта, в 41-ю годовщину открытия клуба. Восковая модель доски уже готова, её отольют в бронзе.

Ленинградский рок-клуб работал в доме №13 на Рубинштейна с 1981 по 1991 год, в нём выступали такие известные группы, как «Кино», «Зоопарк», «Аквариум», «Алиса», «Пикник» и «ДДТ».

Ранее певица, популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей рассказала, как впервые приехала в СССР.