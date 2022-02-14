Кинолог Карапетьянц рассказал, что делать при встрече со стаей бродячих собак

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал, что делать при встрече со стаей бродячих собак.

«Совет номер один — это не ходить туда, где могут находиться стаи бродячих собак. Это пустыри, свалки, места скопления каких-то пищевых отходов, теплотрассы, где они могут греться зимой, заброшенные здания, гаражи, окраины деревень и заброшенные дома», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нельзя пытаться бежать или вступать в схватку — желательно попробовать найти укрытие, зайти в подъезд или магазин, забраться на крышу автомобиля.

Карапетьянц не исключил, что в каких-то случаях могут помочь ультразвуковые отпугиватели.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что законопроект, регулирующий ответственность в случае нападения бездомных собак на людей, внесут в Госдуму в феврале текущего года.