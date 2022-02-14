В Свердловской области ожидается похолодание до -30 ˚С

В Свердловской области ожидается похолодание 15 и 16 февраля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

Температура воздуха составит -8...-20 ˚С ночью, на севере до -30 ˚С.

Днём во вторник прогнозируется -6...-11 ˚С, на севере до -15 ˚С.

В среду потеплеет до -1 ˚С, но в северных районах ожидается до -11 ˚С.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.