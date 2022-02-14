Издательства Москвы примут участие в детской книжной ярмарке в Италии

Короткая ссылка
Заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила, что столичные издательства представят свою продукцию на Болонской детской книжной ярмарке в Италии.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В одном из крупнейших отраслевых мероприятий издательства из Москвы примут участие под единым брендом — Created in Moscow.

«Ярмарка пройдёт в Италии с 21 по 24 марта. В ней примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран. Москву будут представлять десять компаний, специализирующихся на литературе для детей и подростков», — заявила Сергунина.

Ранее писатель, телеведущий, театральный режиссёр Андрей Максимов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своей книге «Соль неба».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить