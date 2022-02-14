Издательства Москвы примут участие в детской книжной ярмарке в Италии

Заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила, что столичные издательства представят свою продукцию на Болонской детской книжной ярмарке в Италии.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В одном из крупнейших отраслевых мероприятий издательства из Москвы примут участие под единым брендом — Created in Moscow.

«Ярмарка пройдёт в Италии с 21 по 24 марта. В ней примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран. Москву будут представлять десять компаний, специализирующихся на литературе для детей и подростков», — заявила Сергунина.

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