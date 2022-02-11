В Москве археологи обнаружили десятки артефактов XV — начала XX веков

Глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что во время археологических работ в районе Старомонетного переулка в Москве специалисты обнаружили множество ценных артефактов.

Глубина культурного слоя в месте раскопок достигает 4 м, передаёт НТВ со ссылкой на портал mos.ru.

Специалисты отмечают, что находки относятся к периоду XV — начала XX века. Отмечается, что они условно делятся на изразцы и элементы декора, предметы быта и монеты.

В настоящее время артефакты проходят первичную обработку в мастерских. Затем их направят на исследование в лабораторию, после чего опишут и направят на реставрацию.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае археологи нашли каменный алтарь.