В Москве археологи обнаружили десятки артефактов XV — начала XX веков

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Глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что во время археологических работ в районе Старомонетного переулка в Москве специалисты обнаружили множество ценных артефактов.
В Москве археологи обнаружили десятки артефактов XV — начала XX веков
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Глубина культурного слоя в месте раскопок достигает 4 м, передаёт НТВ со ссылкой на портал mos.ru.

Специалисты отмечают, что находки относятся к периоду XV — начала XX века. Отмечается, что они условно делятся на изразцы и элементы декора, предметы быта и монеты.

В настоящее время артефакты проходят первичную обработку в мастерских. Затем их направят на исследование в лабораторию, после чего опишут и направят на реставрацию.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае археологи нашли каменный алтарь.

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