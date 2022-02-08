В Гнесинке состоится большой концерт по случаю 127-летия училища

Музыкальное училище им. Гнесиных 15 февраля отметит своё 127-летие. В этот день в академии музыки состоится концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

В тот же день, как уточняет НСН со ссылкой на Ассоциацию музыкальных образовательных учреждений, пройдёт церемония вручения наград «Лучший ученик 2021 года».

15 февраля — день всех учебных заведений им. Гнесиных: Музыкального училища им. Гнесиных, Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской городской детской музыкальной школы им. Гнесиных и Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных.

Ранее российский артист и дирижёр Юрий Башмет в беседе с «Известиями» рассказал, в каком формате состоится XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.