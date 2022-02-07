В Татарстане отреставрируют церковь XIX века
- © пресс-служба госкомитета РТ по охране ОКН
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по охране объектов культурного наследия.
Глава ведомства Иван Гущин и другие специалисты осмотрели церковь. Проект по реставрации будет разработан на средства регионального бюджета.
Церковь была возведена в XIX веке на средства её прихожан, а также елабужского купца Ивана Стахеева. В советское время храм был закрыт, в настоящее время он находится в аварийном состоянии.
Ранее НСН передавала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.