В Татарстане отреставрируют церковь XIX века

В Татарстане отреставрируют церковь Живоначальной Троицы. Объект расположен в Заинском районе.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по охране объектов культурного наследия.

Глава ведомства Иван Гущин и другие специалисты осмотрели церковь. Проект по реставрации будет разработан на средства регионального бюджета.

Церковь была возведена в XIX веке на средства её прихожан, а также елабужского купца Ивана Стахеева. В советское время храм был закрыт, в настоящее время он находится в аварийном состоянии.

Ранее НСН передавала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.