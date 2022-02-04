Синоптики спрогнозировали снег с дождём на Кубани в ближайшие дни

По данным синоптиков, в Краснодарском крае в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а в некоторых районах — ливни с грозой.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На выходных, 5—6 февраля, в Краснодаре возможен дождь. Ночная температура опустится до -3 °C, днём будет около +1 °C. В воскресенье ночью ожидается -2 °C, днём потеплеет — до +5 °C.

По краю в пятницу, 4 февраля, ожидается дождь, в отдельных районах ливень с грозой и мокрый снег.

Местами не исключено налипание мокрого снега, утром и ночью туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит 0...-5 °C.

Как ранее передавало URA.RU, в Челябинской области предупредили о метели и сильном ветре в течение 2, 3 и 4 февраля.