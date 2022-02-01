Метеоролог Шувалов спрогнозировал приход рекордного тепла на Кубань

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Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов спрогнозировал кратковременное потепление на юге России.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал приход рекордного тепла на Кубань
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«На Кубань идёт исключительно рекордное тепло. 2 и 3 февраля воздух может прогреться до +12...+14 °С. С учётом того что январь в Краснодарском крае был самым дождливым и снежным, выпало около 256% нормы осадков, резкое потепление может привести к подтоплениям, разливам рек и сходам селей. Однако такой внезапный приход весны к выходным закончится резким уходом. Холодный фронт с северо-запада продавит Черноземье, потом придёт на Кубань и принесёт 0 °С», — сказал Шувалов в беседе с URA.RU.

По словам метеоролога, параллельно с резким потеплением, на северо-западе европейской территории России ожидаются минусовые температуры — в Смоленске, Брянске, Белгороде до -8...-3 °С.

В Уфе, Екатеринбурге и Челябинске 3 и 4 февраля — около 0 °С.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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